穎崴、緯穎 押逾三個月

多家法人機構展望後市，AI依舊是未來趨勢，因此多檔相關供應鏈近期受市場關注，上周四（5月29日）穎崴（6515）、緯穎（6669）各擁利多，股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

穎崴受惠AI與HPC需求強勁，帶動測試產業金額規模擴大，目前正積極爭取切入輝達系統級測試（SLT）供應鏈，並持續拓展探針卡業務。高盛預期，2024-2027年穎崴營收與盈餘年均複合成長率將分別達23%及37%。

穎崴今年首季每股純益達17.21元創新高。穎崴產品策略聚焦高頻高速、大功耗、大封裝，使AI、HPC相關產品線持續維持在五成以上，與近期被第三方調研機構評選為龍頭測試座供應商，產品策略與AI趨勢亦步亦趨。

緯穎方面，法人調查，亞馬遜Trainium 2目前已進入量產期，緯穎已陸續整機出貨，預估今年Trainium 2伺服器機櫃量將達到3.5萬至4萬櫃，Trainium 3預計最快明年第2季開始小量產，並且升級為水冷散熱架構。

GB200產品部分，緯穎近期也有所斬獲，目前已陸續下訂相關零組件，預計今年下半年GB200出貨量將達500櫃至1,000櫃。

法人指出，緯穎因應美國關稅議題，將持續擴增廠房，將產能彈性最大化，美國德州廠預計最快2025年第4季開始測試小量產，並提供給美系客戶；馬來西亞及墨西哥廠會供貨給歐洲及亞洲地區，資本支出預計為180億元。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。