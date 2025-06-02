聽新聞
0:00 / 0:00

穎崴、緯穎 押逾三個月

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

多家法人機構展望後市，AI依舊是未來趨勢，因此多檔相關供應鏈近期受市場關注，上周四（5月29日）穎崴（6515）、緯穎（6669）各擁利多，股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

穎崴受惠AI與HPC需求強勁，帶動測試產業金額規模擴大，目前正積極爭取切入輝達系統級測試（SLT）供應鏈，並持續拓展探針卡業務。高盛預期，2024-2027年穎崴營收與盈餘年均複合成長率將分別達23%及37%。

穎崴今年首季每股純益達17.21元創新高。穎崴產品策略聚焦高頻高速、大功耗、大封裝，使AI、HPC相關產品線持續維持在五成以上，與近期被第三方調研機構評選為龍頭測試座供應商，產品策略與AI趨勢亦步亦趨。

緯穎方面，法人調查，亞馬遜Trainium 2目前已進入量產期，緯穎已陸續整機出貨，預估今年Trainium 2伺服器機櫃量將達到3.5萬至4萬櫃，Trainium 3預計最快明年第2季開始小量產，並且升級為水冷散熱架構。

GB200產品部分，緯穎近期也有所斬獲，目前已陸續下訂相關零組件，預計今年下半年GB200出貨量將達500櫃至1,000櫃。

法人指出，緯穎因應美國關稅議題，將持續擴增廠房，將產能彈性最大化，美國德州廠預計最快2025年第4季開始測試小量產，並提供給美系客戶；馬來西亞及墨西哥廠會供貨給歐洲及亞洲地區，資本支出預計為180億元。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

緯穎 穎崴

延伸閱讀

AI伺服器機櫃將放量 蔡司為何受廣達等電子五哥重視？

緯穎楊忠禮集團大單將收網 董座洪麗甯：後續機會一波一波

緯穎董座洪麗寗：因應國際情勢不確定 新增美德州廠應對

大摩按讚五大台廠

相關新聞

台達電、光寶科 認購夯

AI算力推升電力需求，加上台灣進入非核家園，電源供應大廠台達電（2308）、光寶科（2301）提供AI資料中心從電源供應...

台指期 短線橫盤整理

台股上周四（29日）開高走低，終場指數下跌10點、收在21,347點；台指期則上漲70點、至21,320點，逆價差為27...

最牛一輪／良維犀利 元大4B按讚

良維（6290）第1季稅後純益4.08億元，創單季新高，季增22.5%，年增54.5%，每股純益2.56元。

全民權證／群光 選價內外20%

受惠客戶拉貨積極，法人看好群光（2385）第2季營收將季增、年增。群光上周四股價上漲2元，收169元，站穩周、月、季線之...

全民權證／日月光 瞄準逾60天

日月光投控（3711）受惠先進封裝與測試業務為成長亮點，主因先進封裝平台首季滿載，第2季表現可期。

全民權證／台光電 兩檔動能強

台光電（2383）第1季三大產品線全數成長，其中基礎建設表現最強勁，營收季增23%、年增99%，毛利率30.4%，優於前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。