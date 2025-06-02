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台達電、光寶科 認購夯

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台達電。聯合報系資料照
台達電。聯合報系資料照

AI算力推升電力需求，加上台灣進入非核家園，電源供應大廠台達電（2308）、光寶科（2301）提供AI資料中心從電源供應、散熱、儲能等解決方案，推升業績表現。

法人表示，今年首季AI電源產品占台達電營收比重已逾兩成；散熱、BBU也逐漸提升，整體成長性從去年第4季起即已展現，看好今年整體AI零組件、系統出貨仍將持續成長。由於近來美系大廠對下半年展望，普遍充滿不確定性，因此對下半年仍需觀察，就第2季來說，則可望維持首季水平。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台達電日前並與群創合作，共同打造台南科學園區內首座大型儲能系統，建置40MW／70MWh的儲能案場，位於群創台南科學園區七廠，裝置容量相當於5,600戶家庭一天的用電需求，將能有效平衡電網頻率，加強園區的用電穩定性及電力調度能力。台達電董事長鄭平先前表示，台達電致力提升產品效率，並透過優化電力架構，減少電源轉換次數，降低AI資料中心能耗，深獲客戶肯定採用，預期今年來自AI相關營收占比有望從12%拉高至20%。

光寶科目前雲端及物聯網部門占整體營收逾四成，其中雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收較去年大增。法人表示，看好光寶科第2季營運可呈現季增、年增，全年營運展望正向。

法人分析，AI資料中心仍是光寶科今年營運成長的主要動能，其中BBU產能仍然吃緊，預計第3季可以擴充完畢。目前BBU產品已獲雲端服務供應商（CSP）採用，因需求明顯提升，將於台灣和美國廠擴大BBU產能。

權證發行商表示，投資人若看好台達電與光寶科後續表現，可以挑選價內外20%以內，長天期的權證，透過權證以小金搏大利。連結台達電的相關權證包括台達電凱基49購02（074218）、台達電元大49購02（074135）；光寶科相關權證有光寶科凱基48購03（071563）、光寶科群益49購01（073889）。

台達電 光寶科

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