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期貨商論壇／富邦媒期 可留意

經濟日報／ 記者周克威整理

富邦媒（8454）近日舉行股東會，董事長蔡明忠稱，去年營運雖不滿意、仍可接受，並稱跨境電商以低價、免稅、商品多樣化吸引台灣消費者下單，對台灣電商打擊很大。

川普關稅政策是市場最大不確定性，衝擊GDP，連帶影響消費信心，使富邦媒上半年營運承壓；不過，蔡明忠表示，近兩年消費者恢復實體購物、海外旅遊，電商已沒有疫情紅利。台灣電商以內需為主，經濟不穩定可能導致消費信心下降，對整體零售業包括電商都會有心理層面的影響。

富邦媒股東會通過去年財報，營收1,125.6億元，每股稅後純益13.69元；配發13.3元股利，包括現金12.8元（盈餘配息12.3元、法定公積0.5元）與資本公積配股0.5元。

美商酷澎Coupang推出「WOW會員制」，成功吸引大批消費者。酷澎在台灣推出「WOW會員制」，每月訂閱費僅59元，可享有無條件免運、30天內免費退貨及會員專屬特價等優惠。首推之際，甚至祭出90天免費試用，台灣消費者迴響熱烈，不但回購頻率提高，單次消費金額也在增加。

然而台灣電商第1季營運表現就不如境外電商一樣樂觀，富邦媒第1季各項營運指標均下滑，除同業競爭外，也受到景氣波動等大環境因素影響。投資人不妨留意富邦媒期（RMF）做相關操作。（群益期貨提供）

跨境電商 消費 富邦媒

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