期貨商論壇／黃金期 高檔震盪

近期黃金期貨自高檔轉弱，反映市場避險情緒暫時降溫。此前受川普威脅對歐盟加徵50%關稅影響，金價強勢反彈，然隨川普將實施時點延後至7月9日，市場對貿易戰升溫的憂慮快速緩解，風險偏好回升，投資人趁高獲利了結，黃金價格回落。

貨幣政策方面，美國聯準會5月會議紀要，未傳達任何降息暗示，反而強調當前經濟可能面臨通膨與衰退同步升溫的風險；紀要強化聯準會維持高利率立場的可能性，壓抑市場對寬鬆轉向的期待，進而削弱黃金在低利環境下的吸引力。近期美元指數止跌反彈，對黃金構成外部壓力，減弱國際買盤動能。

儘管短線走勢偏弱，黃金的中長期基本面仍具韌性。美中貿易關係未見改善、美國聯邦財政赤字快速膨脹、主權信用風險浮現，使各國央行持續加碼黃金作為外匯儲備。據最新數據，中國4月透過香港進口黃金規模激增逾三倍，創下一年來新高，顯示實體黃金的配置需求仍在升溫，也突顯黃金在政治與制度不確定性升高背景下的對沖價值。

整體而言，黃金目前處高檔震盪階段，短線承壓於美元走強與聯準會政策觀望情緒，但作為避險資產的長期地位未變。在全球地緣政治變數頻仍、央行需求持續擴張的支撐下，金價仍有機會在3,200美元附近尋求支撐。（華南期貨提供）