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全民權證／日月光 瞄準逾60天
日月光投控（3711）受惠先進封裝與測試業務為成長亮點，主因先進封裝平台首季滿載，第2季表現可期。
法人分析，日月光第2季營收估1,461億元，季減1.3%、年增4.2%，主因EMS進入淡季，但ATM業務受惠白名單與客戶提前拉貨，整體產能利用率約70%。供應鏈調查，2024年PLP市占率僅4%，因規格尚未訂定，隨晶圓代工廠標準化後，300x300mm與600x600mm有機承載具競爭力，可避開玻璃載板供應瓶頸，看好PLP中期成長。
投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上等條件為主，如日月光永豐4B購01（079540）、日月光凱基4C購01（079781）。（永豐金證券提供）
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