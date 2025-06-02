台指期 短線橫盤整理

台股上周四（29日）開高走低，終場指數下跌10點、收在21,347點；台指期則上漲70點、至21,320點，逆價差為27.3點。期貨商建議，由於目前台指期持續測試月線支撐，隨月線維持向上走升，可望帶來支撐，因此短線預期以橫盤整理架構為主。

台指期淨部位方面，上周四三大法人淨空單增加4,462口至3,995口，其中外資淨空單大增3,810口至47,014口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加6,914口至1,837口。

其中，外資現貨賣超逾200億元，期貨淨空單增加，操作轉趨偏空；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為3,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠；周選擇權方面，買權OI增量略大於賣權，目前選擇權多空仍皆無表態。

元富期貨認為，台指期上周四開高震盪走低，早盤一度大漲超過300點，站回短期均線，不過隨即一路下殺，回測月線見到買盤支撐，終場指數以黑K棒作收、日K連五黑。目前指數持續測試月線支撐，隨月線維持向上走升，可望帶來支撐，因此短線上指數以橫盤整理架構為主。

永豐期貨指出，上周四選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點，月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在19,900點。全月未平倉量put／call ratio值由0.96下降至0.92，VIX指數上升0.29至26.84。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守態勢，整體籌碼面保守；技術面上，台股呈現三角壓縮收斂型態，目前持續在季、年線區間震盪整理，短線拉回仍可以樂觀操作。