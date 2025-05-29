台指期夜盤失守21,100點 最低跌280點

台指期夜盤29日走勢震盪，呈現開低走低。截至晚間10點，台指期報21,053點，跌264點、跌幅1.2%，盤中高點僅見21,285點，最低下探至21,037點，高低差248點、最低則跌280點，呈現開低走低、震盪格局。

截至晚間10點，台指期夜盤買賣盤力道拉鋸，市場空方力道較強，並可能持續下探。盤面上，盤勢自開低後持續下壓，隨後一路震盪走低，大約晚間9點40前後指數曾多次測試21,110點上下支撐，最終仍失守21,100點，直至21,037點暫獲買盤支撐，而成交量在低點區間急劇放大，顯示賣壓及追空力量湧現。

技術面來看，夜盤走勢自開盤後便呈現下滑趨勢，日K方面目前已終結連二紅，其中KD指標已於22日呈現死叉訊號，短線動能偏弱，顯示市場尚未擺脫修正壓力。趨勢指標MACD方面，DIF、MACD均為正數，但已呈現死亡交叉，MACD柱狀體則翻黑，市場動向趨於保守觀望，後續關注多空交戰的方向。

市場期貨法人指出，近期國際股市震盪及通膨、利率預期影響投資人情緒，使夜盤期貨市場信心不足。短期內，台指期可能持續呈現高波動震盪格局，投資人應嚴控風險、觀察支撐壓力位置，以應對可能的波段變化。

回到基本面，台股第2季稍早確實有廠商提前拉貨、重要財報釋出利多與關稅利率影響鈍化等正面影響，但另方面隨著匯市出現較大波動，此對於第2季企業財報表現可能的影響程度，短線上或將成為大盤跌深反彈、轉趨中性格局後，壓抑盤勢的重要因子之一。