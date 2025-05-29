快訊

永遠都會退縮？ 不認關稅政策反覆 川普：這是談判的技巧

欣興、川湖 挑逾三個月

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

近期傳出美國政府將檢討拜登時代《人工智慧擴散出口管制框架》(Framework for Artificial Intelligence Diffusion)，可能開放部份AI晶片出口禁令。中國市場占輝達（NVIDIA）營收比重13%，如放鬆禁令，輝達營收有望上修，欣興（3037）、川湖（2059）等供應鏈將同步受惠。

隨著人工智慧（AI）伺服器、高效運算與邊緣運算（Edge AI）等應用驅動成長，PCB材料與設備供應鏈受惠高階製程及東南亞新產能啟動，法人機構預估2025年台灣PCB產業全球總產值達1.29兆元，年增5.8%。

欣興在下一代人工智慧（AI）伺服器GB200運算托盤（Compute Tray）產品中取得大部分業務，法人表示，目前該產品線良率持續好轉，且未來有望於NV Link 交換托盤（Switch tray）占有份額，光復廠產能開出後，將有能力供貨輝達B200晶片用的ABF載板。

川湖受益於AI伺服器專案放量，以及通用伺服器提前拉貨，本國投顧法人預估其第2季營收季增約0.4%，年增約57.8% ，季增主要是AI伺服器需求強勁。由於AI伺服器導軌承重、抗撞及方便安裝等要求提升，價格較通用伺服器呈倍數成長，有利於川湖營運表現。

法人看好川湖在伺服器導軌領域深耕20餘年，技術優勢將使川湖維持全球AI伺服器導軌領導廠地位，AI伺服器營收占比持續提升，將自然的帶動獲利能力轉佳。

權證券商建議，看好輝達供應鏈後市可以挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的商品介入。

伺服器 AI

延伸閱讀

美股早盤／平盤遊走！市場靜候輝達盤後財報 台積ADR跌0.9%

會是反指標嗎？「女股神」伍德拋售特斯拉 再狂加碼輝達、超微

輝達財報公布在即！布局這兩檔「最純輝概股」 ETF站穩AI浪尖

邊緣AI從配角變主角 研華、融程電現身說法

相關新聞

權民搶百萬競賽頒獎 彭金隆：擴大權證市場規模

金管會主委彭金隆昨（28）日表示，去年國內的權證市場，不論檔數、交易金額都創下新高，為建立公平完善的權證市場制度，同時建...

證交所總座強調市場蓬勃發展…權證交易金額 躍全球第四

台灣權證市場蓬勃發展，迭創佳績。臺灣證券交易所總經理李愛玲昨（28）日表示，在所有權證發行人的努力下，2024年全年上市...

聯發科、世芯 四檔來電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在COMPUTEX發表主題演講，首度揭露NVLINK Fusion的ASIC夥伴，聯發科...

欣興、川湖 挑逾三個月

近期傳出美國政府將檢討拜登時代《人工智慧擴散出口管制框架》(Framework for Artificial Intel...

全民權證／南亞科 二檔聚焦

南亞科（2408）因應美國提高進口關稅，下游品牌廠提前拉貨，第1季ASP約季增7~9%，匯率對營收影響季增1~3%，毛利...

全民權證／振曜 押價內外5%

南亞科（2408）因應美國提高進口關稅，下游品牌廠提前拉貨，第1季ASP約季增7~9%，匯率對營收影響季增1~3%，毛利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。