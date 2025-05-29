欣興、川湖 挑逾三個月

近期傳出美國政府將檢討拜登時代《人工智慧擴散出口管制框架》(Framework for Artificial Intelligence Diffusion)，可能開放部份AI晶片出口禁令。中國市場占輝達（NVIDIA）營收比重13%，如放鬆禁令，輝達營收有望上修，欣興（3037）、川湖（2059）等供應鏈將同步受惠。

隨著人工智慧（AI）伺服器、高效運算與邊緣運算（Edge AI）等應用驅動成長，PCB材料與設備供應鏈受惠高階製程及東南亞新產能啟動，法人機構預估2025年台灣PCB產業全球總產值達1.29兆元，年增5.8%。

欣興在下一代人工智慧（AI）伺服器GB200運算托盤（Compute Tray）產品中取得大部分業務，法人表示，目前該產品線良率持續好轉，且未來有望於NV Link 交換托盤（Switch tray）占有份額，光復廠產能開出後，將有能力供貨輝達B200晶片用的ABF載板。

川湖受益於AI伺服器專案放量，以及通用伺服器提前拉貨，本國投顧法人預估其第2季營收季增約0.4%，年增約57.8% ，季增主要是AI伺服器需求強勁。由於AI伺服器導軌承重、抗撞及方便安裝等要求提升，價格較通用伺服器呈倍數成長，有利於川湖營運表現。

法人看好川湖在伺服器導軌領域深耕20餘年，技術優勢將使川湖維持全球AI伺服器導軌領導廠地位，AI伺服器營收占比持續提升，將自然的帶動獲利能力轉佳。

權證券商建議，看好輝達供應鏈後市可以挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的商品介入。