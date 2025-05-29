聯發科、世芯 四檔來電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在COMPUTEX發表主題演講，首度揭露NVLINK Fusion的ASIC夥伴，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）入列，成為市場焦點。權證券商建議，可利用資金門檻低的認購權證，參與個股走勢。

輝達最新推出NVLink Fusion，首度讓客製化晶片藉此可與輝達的GPU串接，引爆市場話題，聯發科強調互連IP的重要性，迎接NVLink Fusion帶來的巨大商機。此外，聯發科執行長蔡力行指出，首顆2奈米晶片預計9月完成設計定案（Tape out），相較於3奈米，效能將提升15%，能耗可降低25%，且未來也會再採用A16、A14製程。

聯發科在疫情期間進入5G市場，尤其在旗艦手機市場取得重大成功，自家旗艦手機SoC的業績從2022年至2025年預計成長350%，市占率為全球第一，看好6G時代將跟著AI到來，屆時聯發科將會處於產業有利的位置。

聯發科第2季營收展望與第1季持平，法人圈預估，今年每股純益（EPS）將可持續成長，而2026年將會認列美系客戶的AISC營收，奠定業績成長基礎。

世芯-KY第1季營收季減19.8%、年減0.1%，符合市場預期，因NRE占比提升，主要是3奈米晶片的NRE在第1季認列，使得毛利率達到23.17%，優於市場預期，稅後淨利達14.64億元，季減20.3%、年增19%，EPS為18.1元。

世芯-KY在日前法說提到，CSP客戶三代晶片將在明年第1季量產，另外，CSP 客戶7奈米晶片整體產值約15~16億美元，而5奈米晶片達到35億美元產值，市場保守預估如果3奈米 晶片的出貨量與5奈米晶片相當的狀況下，光以投片成本，推估3奈米晶片產值將可達到45~50億美元以上。

看好相關個股可買進價內外10%以內、有效天期120天以上的權證參與行情。