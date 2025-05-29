全民權證／世紀鋼 選逾150天
世紀鋼（9958）隨第2季毛利率可望回到正常水準，國內風場進度也持續推進，印尼廠預計2026年投產，法人對於後市展望維持正面看法。
法人指出，世紀鋼第2季營收來源主要延續台電二期、海龍後期收尾及渢妙案，預期渢妙案投料減少且海龍案收尾下可望回沖，零利潤認列的會計問題可望獲得改善，未實現利益回沖將拉抬毛利率趨近正常水準。
世紀鋼目前在手案場包括台電二期、海龍風場、渢妙等，法人表示，渢妙案併網時程為2027年，即使今年3-1期案場未如期開工，渢妙案也可滿足今年產能接近滿載。權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日150天以上的認購權證，參與這波行情。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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