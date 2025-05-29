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永遠都會退縮？ 不認關稅政策反覆 川普：這是談判的技巧

全民權證／振曜 押價內外5%

經濟日報／ 記者周克威整理

振曜（6143）閱讀器目前在手訂單已可看到今年10月，年成長超過20%，樂觀情境下，甚至可上看25~30%成長率，尤其過往電子閱讀器以歐美為主，近年亞洲市場開始崛起，其與博客來平台合作華文閱讀器產品成新成長動能。

進一步看，振曜亦樂觀看待2026年營運，預料閱讀器需求持續成長，而今年預估僅占2~5%營收占比的大尺寸看板，在2026年將拉高至10%以上。至於市場關注的美國總統川普關稅問題，振曜很早便規劃調整供應鏈布局，目前大陸、台灣、越南、美國都有生產據點，可分散營運風險。

權證發行商表示，投資人如看好振曜投資機會，可挑選價內外5%以內、150天期以上的長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（統一證券提供、記者蔡靜紋整理）

南亞科

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