全民權證／南亞科 二檔聚焦

南亞科（2408）因應美國提高進口關稅，下游品牌廠提前拉貨，第1季ASP約季增7~9%，匯率對營收影響季增1~3%，毛利率較去年第4季下滑，每股淨損0.63元，淨值52.89元。

受惠國際DRAM原廠持續投入HBM及高效能DDR5生產，並持續減少DDR3、DDR4生產，有助於庫存去化，加上南亞科持續擴大DDR5生產，DDR5 16GB-6400預計將於第2季送樣，第二代10奈米製程（1b）產能逐漸提升，且隨愈來愈多低成本AI語言模型推出，有利於AI邊緣裝置應用發展，與補丁科技發展AI邊緣運算所需的新品預計2026年底推出。權證券商建議，看好南亞科後市股價表現的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期三個月以上的商品介入。（中國信託證券提供）

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