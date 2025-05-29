權民搶百萬競賽 兩大亮點

經濟日報第15屆「權民搶百萬」實體交易競賽頒獎典禮，昨（28）日盛大舉行。總計自去年10月起至今年3月底止，為期半年賽事中，共有二大亮點，包括：成功報名人數、累計成交金額，都創近四年來的高點。

隨著市場交投熱絡，權證「小金搏大利」的槓桿特性、與「損失有限、獲利無窮」的商品特性，受到市場投資人高度青睞，反映在本屆實體交易競賽中，寫下的第一個亮點是：成功報名人數高達7,210人，年增7.8%，表現亮眼。其次，累計成交金額達614億元，兩個數字都來到近四年來的高點。

分析參賽者在本屆的表現，績效前二名的投資人，獲利金額均超過2,500萬元，第三至八名的投資人，獲利都超過百萬元。這顯示在風險控管良好的前提下，權證是值得參與的衍生性投資工具。

九大參與券商，也因積極努力而獲頒不同獎項，包括：元大證券獲得「權民實動王」、元富證券為「權民造市王」、中國信託證券為「權民交易王」、永豐金證券為「權民旺市王」、兆豐證券獲得「權民創富王」、國泰證券為「權民推動王」、統一證券為「權民人氣王」、凱基證券為「權民財富王」、群益金鼎證券為「權民績效王」等，與本報合作的九大券商在市占率已超過85% ，強強合作，催動台灣權證市場發展更上層樓。

台灣權證市場發展逾20年，在權證避險降稅政策上路後，去年全年上市櫃新發行檔數突破7.5萬檔，全年成交金額高達9,000億元，再創歷史高峰。

本屆「權民搶百萬」活動，獎金、獎品等獎項豐富，包括AirPods、雲品住宿券、長榮雙人來回機票等。值得一提的是，交易績效獎還送出10萬元、5萬元、3萬元等各種現金獎項。