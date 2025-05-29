權民搶百萬競賽頒獎 彭金隆：擴大權證市場規模

金管會主委彭金隆昨（28）日表示，去年國內的權證市場，不論檔數、交易金額都創下新高，為建立公平完善的權證市場制度，同時建構對券商更有利的經營環境，促進良性循環，擴大權證市場規模，金管會將會敞開大門聆聽各方意見，也期許券商推出更多元的權證商品並提供更有競爭力的報價，促進國內證券市場的發展。

彭金隆昨天出席經濟日報舉辦的「第15屆權民搶百萬 權證投資 全民創富」頒獎典禮，在致詞時提到金管會對權證市場的期待。

彭金隆一開場便說，剛剛與經濟日報社長劉永平交談時提到，他去年剛上任金管會主委時就前來參加前一屆的頒獎典禮，時間好快，一年就過了，那時候充滿新鮮感，他還記得「14（屆）」這個字眼，現在已經15屆，可見辦得成功的活動就會一直辦下去，身為主管機關也特別感謝主辦單位經濟日報，也要感謝協辦單位與券商們。

彭金隆表示，連續15年舉辦權證交易競賽活動，這是不容易的，15年真的是一段蠻長的時間，在這個過程當中提供各種的獎勵措施，同時搭配很多的活動推廣權證的商品，並且邀集相關權證投資經驗專家、投資人進行投資分享，經濟日報在這塊領域辛苦耕耘15年，對權證市場的促進一定有很大的貢獻。

他提到，權證業務於1997年開放至今，已經持續推動多項優化措施，例如2023年實施權證避險股票降稅，從千分之3調降至千分之1，可以大幅降低券商成本，帶動了權證市場的蓬勃發展，以數字來看，成長非常快速，到了2024年檔數已多達74,809檔，交易金額達9,023億元，兩者都創下新高紀錄，代表權證市場確實表現得非常亮眼。

彭金隆指出，金管會過去一直就秉持著健全交易機制、活絡證券市場，並且兼顧投資人保護的理念，積極致力於建立公平完善的權證市場制度，同時建構對券商更有利的經營環境，促進良性循環，達到擴大權證市場規模的目的。

彭金隆進一步強調，金管會的大門是敞開的，會聆聽市場各方的意見，積極協助在政策方面的改善，除了期許券商推出更多元的權證商品以外，也希望券商提供更有競爭力的權證報價，增加券商市場流動性，提升投資人參與權證市場的交易意願，也是促進國內證券市場進一步的發展，他也期盼明年權證市場的成績能夠再創新高。