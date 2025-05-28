期貨商論壇／生技期 震盪走高
新冠疫情持續延燒，上周就診人數突破4萬人，暴增113%，創下今年新高，連續七周上升。預期端午連假過後，恐再次快速升溫，疾管署上修新冠疫情高峰的確診人數，預估單周就醫人數恐達到20萬人，進一步刺激防疫概念股表現。
投資人應注意防疫概念股的波動性較高，其表現與疫情發展密切相關，在疫情趨緩後，相關個股可能面臨回檔壓力。
臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，其契約規模約為18萬元，而保證金為15, 000元，槓桿約為12倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢，在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。
技術面來看，臺灣生技期貨呈現緩步震盪走高格局，不過受限於4月7日的川普對等關稅缺口壓力，目前位於短中期均線附近震盪整理。隨著下方持續走升的月線，可望成為短線支撐，因此在跌破月線之前，震盪過後有機會再攻。
投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
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