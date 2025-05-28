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永遠都會退縮？ 不認關稅政策反覆 川普：這是談判的技巧

台指期 短線橫盤整理

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 圖／AI生成
台股示意圖。 圖／AI生成

台股昨（28）日開高震盪走低，終場小漲21點、收在21,357點；台指期上漲31點、至21,252點，逆價差為105.72點。期貨商表示，目前台指期持續測試月線支撐，隨月線向上走升，可望帶來支撐，因此短線將以橫盤整理架構為主。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加227口至467口，其中外資淨空單減少303口至43,204口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,681口至5,077口。

外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守態勢，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股波動率仍處低檔，目前依舊在季、年線間震盪，短線拉回仍可以樂觀操作。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高震盪走低格局，早盤一度大漲接近300點，隨即一路下殺，回測月線見到買盤支撐，終場以黑K棒作收、日K連四黑。目前指數持續測試月線支撐，隨月線向上走升，可望帶來支撐，因此短線上指數以橫盤整理架構為主。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,600點，月買權最大OI落在22,500點，月賣權最大OI落在20,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.82上升至0.96，VIX指數上升0.2至26.55。

整體來說，市場除靜待輝達公布財報外，投資人仍須留意川普以及關稅動態。

據白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，本周可能達成更多協議，而台股將遇端午連假，投資人可善用新交所富台期進行避險，並留意自身風險。

選擇權 期貨 台指期

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