期貨商論壇／半導體30期 觀望

半導體、人工智慧領頭羊的輝達即將公布財報，表現成為市場關注的焦點。輝達在過去兩年引領市場渡過動盪，今年則多次受川普政策反覆無常影響，市場對輝達業績的檢視標準也越來越嚴格，後續觀察是否存在一些「好還要更好」的展望。

台積電（2330）在阿姆斯特丹技術研討會中，宣布在德國慕尼黑設立晶片設計中心，儘管台積電同步在美國亞利桑那州積極擴廠，但從大國政治角力來看，單一企業對地緣政治政策無從發言，只能因應政策轉變，但無論如何，目前台積電表示並未看到這些緊張局勢導致需求出現任何縮減變化。

近期新台幣幣升貶交錯中，台股中的半導體類股承受潛在的匯損壓力，機構法人根據台積電去年營運結果，推估新台幣每升值1%，會造成台積電營業利益率下降約0.4%，以台積電營業利益率約48%計算，相當於淨利下降近1%的幅度。

電子業同樣不好過，若短期新台幣波動較劇烈，假設泛半導體產業鏈美元收入報價不變的情況下，折算成新台幣計價，營收將很大可能低於財測水準。

技術面來看，半導體30期短期均線糾結，觀察指數是否快速脫離均線糾結區域，以帶動月線趨勢保持向上。（凱基期貨提供）

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