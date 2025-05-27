台指期夜盤一掃日盤頹勢 多頭反攻

台指期夜盤27日開盤後，在美股電子盤漲勢擴大帶動下，以21,227點、上漲6點開出後，一掃日盤下跌逾百點陰霾，一度上攻站上21,300點關卡，來到21,306高點，但在市場觀望美股晚間開盤後走勢下，指數在晚間9點半前，多維持在21,270點、上漲50點附近游走。

27日台指期夜盤焦點，在於美股電子盤全面走高，道瓊一度上漲逾500點，納斯達克上漲逾300點，主要是受到美國總統川普宣布推遲對歐關稅的消息，提振市場人氣，包括歐洲主要股市也紛紛走高。川普同意將原定於6月1日對歐盟進口商品徵收50%關稅的計劃，推遲至7月9日。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，一度挑戰970元關卡，但追價買氣不足，晚間21點過後，多在968元、上漲3元附近震盪，電子期、半導體期也分別上漲0.3%、1%，中型100期貨指數上漲0.4%。

台股27日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌200點，收21,336點，其中，外資現貨由買轉賣，賣超102億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,750口、至43,507口；投信買超37億元，自營商則是賣超126.5億元，三大法合計賣超192.2億元。

市場專家建議，就台股技術面觀察，27日台股開平走低、收黑K棒，並是連四黑，雖中旬以來受制半年線、年線壓力，由於量縮整理時間過久，短線出現盤久拉回走勢，日KD指標高檔交叉向下，在成交金額沒有出現明顯改變前，短線或將持續弱勢整理，下檔持續觀察5月13日向上跳空缺口21,176~21,330點區間，走揚的月線也在此缺口附近，能否力守，或將成為多頭能否延續的關鍵。