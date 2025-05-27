期貨商論壇／生技期 留意題材

輝達創辦人黃仁勳返台參與Computex，點名19檔生技概念股將受惠AI技術應用，加上族群第1季財報有11家轉虧為盈，投資人不妨留意基本面佳，且有題材的生技醫療標的作為選股方向，並搭配生技期貨指數同步操作。

在國外方面，美國國會目前正針對總統川普備受關注的「大而美法法案（big，beautiful bill）」展開辯論，多位財政保守派的共和黨參議員已明確警告川普，除非他認真看待「削減政府支出」和「減少國家債務」，否則將阻止該法案通過。

然而大而美法案內容包括延長川普第一任期的稅收減免，而稅收減免同時削減約1兆美元的福利支出，但福利支出中有一項針對低收入家庭的醫療補助計畫以及補充營養援助計畫，則被視為對生技醫療個股的政策壓力。根據CBO估計，近800萬人可能因此失去福利。

另外，川普政府計劃自7月9日起對歐洲進口商品實施高達50%關稅的政策，可能將對美國醫療體系造成重大衝擊，因醫療設備成本將顯著上升，且這種影響不僅限於新設備採購，還可能延及現有關鍵設備的維護和升級。（永豐期貨提供）

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