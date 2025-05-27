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期貨商論壇／台積期 審慎看待

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 聯合報系資料照
台積電。 聯合報系資料照

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國總統川普再度升高貿易緊張情勢，警告將對歐盟祭出50%關稅，雖隨後表示將延後課稅，而台股因短線反彈幅度已大，引發獲利了結賣壓，台積電期短線震盪格局延續，技術面預期在年線與季線間整理。

關於台積電期操作，因貿易戰緩和帶動股價一度逼近千元關卡，市場信心回溫，然而，近期新台幣再度轉趨升值，可能對電子股第2季財報構成雙重壓力，另外，在搶運潮後，須留意下半年拉貨需求可能下修風險，此外，關稅的長期影響不容忽視，聯準會降息預期縮減，也意味著市場流動性改善空間有限，台積電期在漲多後，建議操作應保持審慎。

曹富凱表示，全球股市面臨川普關稅戰的嚴厲考驗，加上美國經濟疲軟跡象蔓延，令金融市場陷入恐慌，後市台股須慎防波動加劇。從台積電期觀察，目前市場訊號仍偏空方，若台積電（2330）股價無法站穩千元，可能造成市場持續挫跌。

綜合技術面、籌碼面觀察，外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

關稅 期貨交易 台積電

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