台指期 外資保守布局

台股期指昨（27）日同步下挫，但期貨跌勢較緩，台指期下跌148點收21,233點，與現貨逆價差為103.54點，外資淨空單再大增1,750口至43,507口。法人表示，目前台股上檔年線仍屬壓力，若短線下檔季線位置不破，拉回仍可以樂觀操作。

台股開低走低，新台幣前一日收盤飆破30元大關後，早盤持續升值，引發電子大廠產生匯損擔憂，台積電（2330）等電子權值股壓盤，盤面改由PCB、安控、特用化學等族群撐場，終場指數下跌200點、跌幅0.9%、收在21,336點。

台指期則是下跌148點收21,233點，三大法人淨多單減少1,394口至240口，其中，外資淨空單增加1,750口至43,507口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,183口至2,396口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加至43,507口，自營商選擇權淨部位，略以賣買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為二千餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，賣權OI增量呈現不足，目前選擇權空方略為表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,600點，周賣權最大OI落在21,000點，月買權最大OI落在22,500點，月賣權最大OI落在20,600點。

全月份未平倉量put/call ratio值由0.93下降至0.82，VIX指數上升0.49至26.35；外資台指期買權淨金額-0.36億元、賣權淨金額-0.95億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台股離上檔壓力區愈來愈遠，不排除未來回測月線，加上近期貿易戰消息開始浮上檯面，投資人須留意川普動態以及29日清晨輝達財報。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守，周選擇權保守，整體籌碼面略為悲觀；技術面上，目前台股上檔年線仍屬壓力，短線在下檔季線位置不破下，拉回仍可以樂觀操作。

元富期貨認為，以技術面來看，台指期昨日開高走低，早盤短暫翻紅後，由於權王台積電壓盤，指數盤中在盤下整理，終場以黑K棒留下影線作收、日K連三黑。

目前指數準備回測月線尋求支撐，隨著月線持續走升，可望帶來支撐，短線上，指數以橫盤整理架構為主。