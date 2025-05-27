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華航、長榮航 四檔高飛

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
華航。聯合報系資料照
華航。聯合報系資料照

美總統川普開啟90日關稅人道走廊，終端廠商提前拉貨效應，帶動第2季貨運業務量價齊揚，添增華航（2610）、長榮航（2618）等航空股獲利想像空間，發行券商建議，偏多投資人可買相關權證，用槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，美對大陸取消800美元以下小額包裹免稅政策，華航去年第4季起調整策略，增加東南亞、日本等貨源比重，並開闢多倫多貨運航點，分散風險。

目前電商貨物占華航貨運量約30%，而高科技產品等傳統貨源占約70%，華航認為影響相對可控。法人指出，美國對等關稅暫緩90日，引發廠商提前拉貨，並推升第2季貨運業務量價同步走揚，使淡季營運表現穩健。

華航將引進波音787等新型客機，客機數量達68架。貨機部分，第2季將引進777F貨機，全年貨機數量達18架，持續擴展全球航線布局，利用亞太樞紐地位。

長榮航第1季每股純益（EPS）1.1元，改寫歷年同期新高，主要受惠大陸電商、人工智慧（AI）、半導體需求強勁，及美關稅使廠商提前拉貨，法人預估第2季營收仍可季增低個位數百分比。

其中，客運需求維持高檔水準，4月載客率達81%，貨運雖因美國小額包裹免稅政策取消，使中國電商出貨減少，但筆電、手機等豁免商品出貨正常，並將部分中國航班調度至東南亞航線，整體輸美貨量正常，且不排除未來出現海轉空需求。

長榮航空2024年新增第九架777F全貨機，擴充北美及東南亞主要貨運航線運能，規畫2026年起將三架777-300ER機型進行貨機改裝，因應未來AI及電商等高價值商品運輸需求。

權證發行商建議，可買價內外10%內、距到期日逾120天的華航、長榮航等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

長榮航空 華航 東南亞

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