長榮、陽明 認購揚帆

今日主題 美國對等關稅仍在角力之際，產業已漸漸吹起漲價風，航運的貨櫃運費未降反升；航空業進入暑假旺季；護國神山也醞釀調漲晶圓代工報價10％，台股多頭買盤關注基本面推升的「漲價概念股」表現，短線相關認購權證可伺機介入。

美國對等關稅空窗期讓貨櫃產業吹起漲價風，貨櫃運費反應國際海運市場運價走向的SCFI指數，上周包括美東、美西航線出現搶運潮，持續上漲，而先前疲弱的歐洲線，也大幅上漲逾一成，長榮（2603）、陽明 （2609）後市營運可期。

法人機構表示，歐洲線由於前期美國線轉移的閒置運力陸續退出，加上即將進入需求旺季，預期運價有望止跌回升。美國線方面，閒置運力短期內完全返回尚需時日，在下游訂艙需求回升、供需錯配下，有望支撐6月美國線運價持續上漲。

獲利方面，貨櫃航商第2季上旬面臨新台幣升值所衍伸的匯損壓力及認列未分配盈餘所得稅，獲利將呈現季減，而5月下旬之後的運價調漲，將大部分於第3季開始反應，營運有望再度走高。

長榮第1季為需求淡季，4月受到美國關稅政策影響，壓抑運價表現，而中美貿易衝突亦導致美洲線貨量下滑，加上認列未分配盈餘所得稅及匯兌損失，雖5月中美雙方貿易衝突關係趨於緩和，前期被壓抑的出口需求將逐漸釋放，但不及完全反應在第2季財報下，預估第2季稅後獲利50億元，每股純益（EPS） 2.3元。

第3季進入傳統需求旺季，加上中美關稅豁免等因素有望支撐價量俱揚，預估單季獲利將跳增至275億元，EPS為12.7元，全年上看31元。

陽明第1季因需求淡季，價量俱跌下，單季稅後獲利77.7億元，EPS為2.23元，4月受到中美貿易衝突導致美洲線貨量顯著衰退，航商透過減艙作為因應，加上認列未分配盈餘所得稅及匯兌損失，預估單季稅後虧損7.2億元。

而第3季進入傳統需求旺季，加上中美關稅豁免等因素有望支撐遠洋線價量俱揚，預估單季稅後獲利104.9億元，EPS上看3元，全年為6.1元。

看好長榮、陽明等漲價概念股後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以的權證入手。