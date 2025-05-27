快訊

台灣空品亞洲第二？環團批環境部愚民 分析嚴重失誤

又吃加拿大豆腐？川普：成為51州能免費加入金穹飛彈防禦

全民權證／AES-KY 挑逾150天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

AES-KY（6781）隨輝達（NVIDIA）GB200伺服器開始量產出貨，帶動電池備援電力模組（BBU）相關營收可望水漲船高的想像空間，近期外資及投信同步加碼，推升股價重返千元關卡。

法人分析，大型雲端服務供應商（CSP）新建置的資料中心逐漸以BBU，取代以往的不斷電系統（UPS），AES-KY於2022至2024年BBU營收年增率達20%至40%不等，扮演主要成長動能。AES-KY首季BBU營收季增約10%，年增約90%，占比逾60%，主要受惠客戶AWS通用伺服器及ASIC伺服器需求暢旺，法人看好第2季相關出貨動能仍佳，且下半年將新增5G電信及工業應用儲能客戶。

權證發行商建議，可買價內外15%以內、距到期日逾150天的權證，參與行情。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 權證 伺服器

延伸閱讀

台股開盤下跌44點 台積電開低5元

今年重啟大成長的AI飆股

台幣走升、川普揚言對蘋果課稅效應 大戶賣壓出籠 台股價跌量縮

全民權證／緯穎 兩檔閃金光

相關新聞

台指期 外資保守布局

台股期指昨（27）日同步下挫，但期貨跌勢較緩，台指期下跌148點收21,233點，與現貨逆價差為103.54點，外資淨空...

期貨商論壇／台積期 審慎看待

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國總統川普再度升高貿易緊張情勢，警告將對歐盟祭出50%關稅，雖隨後表示將延後課稅，而台股因短...

期貨商論壇／生技期 留意題材

輝達創辦人黃仁勳返台參與Computex，點名19檔生技概念股將受惠AI技術應用，加上族群第1季財報有11家轉虧為盈，投...

長榮、陽明 認購揚帆

美國對等關稅仍在角力之際，產業已漸漸吹起漲價風，航運的貨櫃運費未降反升；航空業進入暑假旺季；護國神山也醞釀調漲晶圓代工報價10％，台股多頭買盤關注基本面推升的「漲價概念股」表現，短線相關認購權證可伺機介入。

華航、長榮航 四檔高飛

美總統川普開啟90日關稅人道走廊，終端廠商提前拉貨效應，帶動第2季貨運業務量價齊揚，添增華航（2610）、長榮航（261...

台積利多 選中長天期

市場傳出台積電（2330）醞釀調漲晶圓代工報價10％，而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前回應，台積電先進製程價格雖高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。