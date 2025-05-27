全民權證／AES-KY 挑逾150天
AES-KY（6781）隨輝達（NVIDIA）GB200伺服器開始量產出貨，帶動電池備援電力模組（BBU）相關營收可望水漲船高的想像空間，近期外資及投信同步加碼，推升股價重返千元關卡。
法人分析，大型雲端服務供應商（CSP）新建置的資料中心逐漸以BBU，取代以往的不斷電系統（UPS），AES-KY於2022至2024年BBU營收年增率達20%至40%不等，扮演主要成長動能。AES-KY首季BBU營收季增約10%，年增約90%，占比逾60%，主要受惠客戶AWS通用伺服器及ASIC伺服器需求暢旺，法人看好第2季相關出貨動能仍佳，且下半年將新增5G電信及工業應用儲能客戶。
權證發行商建議，可買價內外15%以內、距到期日逾150天的權證，參與行情。（元大證券提供）
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