全民權證／華城 押價內外15%

華城（1519）受惠美國重電設備多採進口方式，加上美國總統川普主要針對全球各國進行10~25%關稅課徵，並對中國課徵30%關稅，市場預期多數重電廠商成本為齊頭式上漲，加上重電廠商進入門檻極高、當前變壓器市場仍為供不應求，關稅反倒深化美國變壓器的短缺情形，營運有機會受惠。

市場法人預期，第2季關稅不影響華城營運，第1季合約負債總值也受惠重電市場景氣向上而上升至70.8億元，年增70%，但因匯率影響，預估本季營收58.2億元，季增31.7%，稅後純益9.1億元，季增6.7%，每股純益約3.2元，全年上看19.2元。

權證發行商建議，看好華城後市表現的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期150天以上的權證介入。（元富證券提供）

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