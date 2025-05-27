全民權證／信驊 兩檔動能強
信驊（5274）受惠人工智慧（AI）伺服器商機暢旺，經營層上調本季營收預估，從原先的17億至18億元，上調至19至20億元，該公司訂單能見度已看到今年第3季，估計上半年營收有望倍增。
信驊董座林鴻明上周表示，AI伺服器對BMC需求快速成長，目前占營收比重已達20%，未來預期可逐步推升至30%、40%、甚至50%；過去四周接單出貨比大幅攀升，因此上調第2季營收預估，上半年營收甚至有望倍增，推估全年應可穩健成長，營收應有雙位數增幅，即便今年台幣大幅升值，全年營運還再創新高。
權證發行商表示，投資人如看好信驊投資機會，可挑選價內外10%以內、有效天期90天以上的相關認購權證，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）
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