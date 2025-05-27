台積利多 選中長天期

市場傳出台積電（2330）醞釀調漲晶圓代工報價10％，而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前回應，台積電先進製程價格雖高，但「非常值得（Worthful）」，被市場解讀願意接受漲價。法人認為，漲價有助台積電維持獲利，投資人不妨以中長天期權證操作。

台積電管理層在日前法說會表示未見客戶訂單需求改變，今年第2季指引強勁，但未調整2025年全年預期，可能是受半導體關稅議題尚不明朗影響， 讓下半年表現存在不確定變數，不過，台積電先進製程路徑明確，2奈米產品將在下半年於新竹和高雄廠進入量產，N2P製程則預計2026年下半年量產，並計畫在未來數年內，在台灣建置11座晶圓廠、四座先進封裝廠，顯現出對先進製程的積極投資。

本國投顧法人分析，近年晶圓代工發展趨勢兩極化明顯，先進製程需求極強，台積電持續規劃本土及海外產能建置，但成熟製程表現相對疲弱。研調機構Trendforce估計，2025年全球晶圓代工市場年增率達19.4％，台積電以先進製程穩固龍頭地位，陸系晶圓廠則在成熟製程領域快速崛起。

法人認為，投資人對於先進製程可抱持樂觀態度，對成熟製程則以較審慎態度看待。近期須留意的是美國總統川普的關稅政策和匯率波動，美國可能在第3季祭出涵蓋晶圓代工的整體半導體關稅政策。