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多空拉鋸！台指期夜盤區間震盪 高低差74點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤26日走勢震盪，呈現開高後震盪。記者曾原信／攝影
台指期夜盤26日走勢震盪，呈現開高後震盪。記者曾原信／攝影

台指期夜盤26日走勢震盪，呈現開高後震盪。截至晚間9點30分，台指期報21,391點，漲10點、漲幅0.04%，盤中最高達21,435點，最低下探至21,361點，高低差74點，呈現區間震盪格局。

台指期夜盤盤中開高至21,410點，盤中最高達21,435點，最低為21,361點，高低差74點。整體來看，夜盤呈現開高震盪格局，而在盤中高點遇到一定賣壓，出現回落，隨後走勢於平盤附近震盪。

期貨法人表示，以盤中來看，夜盤市場氛圍偏觀望，價格波動有限但仍有上下影線，反映市場多空拉鋸。投資人應留意夜盤與隔日盤的成交量及價格波動，以捕捉短線交易機會。

日K方面目前已連四黑，其中KD指標呈現死亡交叉，短線動能偏弱，顯示市場尚未擺脫修正壓力。趨勢指標MACD方面，DIF、MACD均為正數，MACD柱狀體顯示動能正在收斂，市場動向趨於觀望，但仍有潛在多方動能隱含其中，後續關注多空交戰的方向。

此外，美國與歐洲貿易戰再次掀起戰火，加上川普警告蘋果與三星等智慧型手機大廠若不將生產線遷回美國將面臨至少25%的關稅，台指期則受到貿易戰再起，而被川普點名的手機供應鏈也都是下跌居多，且台幣再次升破30，除了留意台幣走勢外，也須留意本周輝達（NVIDIA）公布財報情形，以及川普動態等，而今晚美股遇陣亡將士日休市。

台指期

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