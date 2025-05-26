期貨商論壇／永續期 避險操作

川普關稅政策反覆再度拉高市場的避險情緒。期貨法人建議，對想藉此機會進場布局永續期貨的投資人，可以避險操作為主，或待明確趨勢方向確立後，再進場布局。

川普關稅言論再次衝擊市場，在特定產業關稅部分，明確警告蘋果等智慧型手機大廠，必須將生產線遷回美國；另外，針對特定國家關稅部分，川普揚言6月1日起，將針對歐盟進口商品課徵高達50%的關稅稅率，但隨即在26日改口，暫緩關稅延遲至7月9日實施。

在市場認為川普關稅戰的利空已逐漸鈍化，能維持反彈走勢之際，突然接連遇到美債降評和美、日、歐各國的長債殖利率快速攀升，以及川普再次對智慧型手機大廠、以及歐盟的關稅祭出威脅手段，使市場再次走向動盪的趨勢。

統一期貨建議，後續留意本周四（29日）凌晨美股盤後即將公布的輝達（NVIDIA）財報、和本周五（30日）晚上公布的4月PCE數據，將對市場產生較大的波動。

建議可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

（統一期貨提供）

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