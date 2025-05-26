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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（26）日指數走勢同步收斂，現貨指數跌115點，收21,536點；台指期則跌81點至21,385點，逆價差達151.57點。期貨分析師建議，目前指數位於短期均線附近震盪整理，近期留意輝達財報、美債走勢，短線上指數以橫盤整理架構為主。

台指期昨日呈現震盪走低格局，早盤短暫翻紅後，指數維持在盤下整理。由於電子權值股大多熄火，終場指數下跌0.3%。以技術面來看，以黑K棒留上影線作收、日K連二黑。

綜合期貨法人分析，美國與歐洲貿易戰再次掀起戰火，加上川普警告蘋果若不將生產線遷回美國，將面臨至少25%的關稅，台指期則受到貿易戰再起，而被川普點名的智慧機供應鏈也都是下跌居多，且台幣再次升破30，除了留意台幣走勢外，也須留意本周輝達公布財報情形，以及川普動態，將牽動後續行情走勢。

籌碼面部分，三大法人買超41億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加182口至1,634口，其中外資淨空單增加1,640口至41,757口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加363口至4,579口。

永豐期貨分析，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,200點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在20,600點。全月未平倉量put/call ratio值由0.98下降至0.93；VIX指數上升1.01至25.86。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權OI增量呈現大於賣權，目前選擇權多空互不相讓。整體而言外資在期現貨市場保持觀望，自營商於選擇權市場態度謹慎，月選呈現謹慎氛圍，整體籌碼面展現防禦姿態。

選擇權 台指期

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