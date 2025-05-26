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全民權證／美時 選價內外20%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

美時（1795）公布五年成長計畫，同時將持續引進合作夥伴及併購，法人看好未來五年營收雙位數成長，也讓美時股價有撐。

根據統計，美時前四月合併營收73億元，年增16.3%。首季純益14.3億元，年增38.5%，每股純益（EPS）5.47元，主要受惠與合作夥伴Teva，在泰國業務整合及越南出口市場的銷售成長，優於市場預期。

法人表示，由於美時已明確揭示2026年到2030年成長計畫，透過內部研發、外部引進及收購產品線與併購，將為2026年到2030年累計增加15億美元營收。目前在越南正進行一項併購案，可望在上半年完成。

看好美時的投資人可挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

美時 營收 併購

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