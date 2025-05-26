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全民權證／華城 瞄準逾120天

經濟日報／ 記者崔馨方整理

華城（1519）短期內可能受匯率波動影響營運表現，但全球邁向淨零碳排的趨勢並不會因關稅而受阻，整體評價仍具吸引力。

法人分析，隨著川普大幅對全球進口設備課徵10~25%關稅，並對中國課徵30%關稅，預期將使多數重電廠商的成本普遍上升。然而，重電產業的進入門檻極高，加上當前變壓器市場供不應求，關稅反而可能加劇美國變壓器的供應短缺。華城仍有機會受惠中國廠商因成本上升導致市場份額從15.3%下滑，進一步帶動全球轉單效應，搶占市場商機。

看好華城後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

關稅 華城

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