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弘塑、台特化 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

川普關稅政策一再反覆，拖累美股及台股下挫，法人表示，現階段大型權值股陷入盤整，資金轉進具題材的中小型股，尤其受惠台積電擴廠的半導體設備與特用氣體業者，包括弘塑（3131）、台特化（4772）等權證因此受到矚目。

弘塑為晶圓清洗、顯影等濕製程設備廠，為台積電在CoWoS製程初期的關鍵供應商，根據統計，弘塑首季營收與獲利雙創歷來同期新高，每股純益（EPS）達 8.74 元。法人表示，除台積電以外，弘塑並持續接獲美系與歐洲客戶訂單。旗下子公司也跨足檢測設備，打入晶背供電與奈米片等次世代製程應用，加上新廠擴產明確，未來營運展望正向。

法人分析，弘塑2025年出機量約維持150至200台，產能滿載，預期台積電CoWoS主要封測產能到2026年底，都將持續拉高，記憶體業務HBM3e堆疊層數轉進，新加坡產線對設備需求動能延續，有利弘塑今年營運穩健成長。由於弘塑目前以外包方式因應短期客戶額外需求，香山新廠預計7月投產，之後將能逐漸降低外包比重。

台特化為半導體特殊氣體及半導體特用化學材料廠商，主產品矽乙烷主要應用於化學氣相沉積（CVD）製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵性材料。法人指出，看好台特化新產品無水氟化氫（AHF）為先進半導體製程中，重要的乾式蝕刻與清潔特氣原料，可應用於晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除，今年開始出貨。

權證發行商表示，投資人若看好弘塑與台特化後續表現，可挑選價內外15%以內，有效天期二個月以上的權證，以小金搏大利。

弘塑 台積電 半導體

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