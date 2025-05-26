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低軌衛星持續布建 法人點名：這三間台廠最有望受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

亞馬遜（AWS）於4月28日成功發射第一批27顆衛星，正式加入衛星通訊供應商的競爭行列。法人表示，供應鏈中，看好華通（2313）、昇達科（3491）、啟碁（6285）將持續受惠低軌道衛星布建積極。

根據研調機構預估，2023年衛星通訊市場之市場規模為896億美元，預估2034年將達2,607億美元，年複合成長率達9.3%。

法人表示，SpaceX持續專注於新型火箭開發，將使發射成本大幅降低。SpaceX於2023年開發出Starship（星艦火箭），Starship是一種可回收使用的超重型運載火箭，為現階段可載重量最大的火箭，相比目前衛星發射使用的Falcon9火箭，每周約發射20顆衛星，若使用Starship發射衛星，除了單次搭載顆數將增加之外，搭配火箭回收技術將大幅提高每周發射次數。

此外，Starship每公斤乘載成本有望大幅下降至100美金，相比Falcon9為3,000美金，有利於商轉及加速衛星發射。

台灣供應鏈以SpaceX及AWS為主要客戶。過去AWS進度大幅落後SpaceX，相對於SpaceX發射衛星顆數來到7,956顆，AWS在2025年4月前發射進度還停留在2顆測試衛星。4月28日成功發射第一批27顆衛星，正式加入衛星通訊供應商的競爭行列。

火箭 SpaceX

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