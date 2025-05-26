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6月台股期指跌81點

中央社／ 台北26日電

台北股市今天終場跌115.67點，收21536.57點。6月台指期以21385點作收，下跌81點，與現貨相較，逆價差151.57點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，6月期貨21466點、7月期貨21185點。

台股今天終場跌115.67點，收21536.57點，成交金額新台幣2952.27億元。

6月台指期貨以21385點作收，跌81點，成交5萬6552口；7月期貨以21070點作收，跌115點，成交624口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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