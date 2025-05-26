6月電子期、金融期齊跌
台北股市今天下跌115.67點，收21536.57點。6月電子期收1160.40點，下跌4點，逆價差9.89點；6月金融期收2094.60點，下跌10點，逆價差2.09點。
6月電子期以1160.40點作收，下跌4點，成交314口。
電子現貨以1170.29點作收，下跌6.07點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差9.89點。
6月金融期以2094.60點作收，下跌10.00點，成交404口。7月金融期以2070.40點作收，下跌5.40點，成交2口。
金融現貨以2096.69點作收，下跌18.80點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差2.09點。實際收盤價以期交所公告為準。
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