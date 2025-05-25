振曜、南亞科 四檔有戲

台股近日震盪，由於美國關稅政策未明，市場保守看待，不過振曜（6143）、南亞科（2408）等各擁利多，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

振曜在彩色電子書閱讀器大量出貨加持下，目前閱讀器在手訂單年成長達20%以上，今年第1季毛利率穩步上揚，該公司已因應關稅議題，調整供應鏈布局，目前在台灣、越南、美國等均有產能。

目前振曜彩色電子看板首個客戶將出貨歐洲，以企業用及商用為主，下半年日本及美國客戶也將陸續出貨，預估今年貢獻營收比重達約2%至5%之間。

三星與SK海力士穩坐全球DRAM市場龍頭寶座，合計市占率逼近七成，握有市場定價主導權。近期兩大廠強勢調漲價格，市場預期，南亞科、華邦電等將順勢跟進提高報價，增強營運動能，市場關注後續影響。

目前南亞科將產品重心自傳統DDR3／DDR4逐步轉移至DDR5與客製化HBM記憶體，預估2025年DDR5投片比重將提升至20％，同時位元產出中，採用10奈米級第二代（1B）製程產品將占比超過三成，生產效能與良率將顯著優化。

法人指出，除下游通路因應三大記憶體原廠及中國大陸長鑫存儲將停產DDR4晶粒外，模組廠規劃存貨與訂單預計只能滿足今年所需，推估2026年DDR4的長尾應用，將可能出現供需緊俏，南亞科可望受惠。權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。