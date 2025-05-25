中興電、世紀鋼 認購夯

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
中興電董事長江馥年。聯合報系資料照
中興電董事長江馥年。聯合報系資料照

上周新台幣兌美元匯率持續強勢，恐使金融與電子股恐因匯率波動大而出現匯兌損失，進而影響獲利；內銷、內需為主的企業則因原料成本降低而受惠，可留意受惠股，包括中興電（1513）、世紀鋼（9958）等，有利降低成本，同時又有需求增長的題材。

隨著外資資金回流，推升新台幣走強，加上美國總統川普表示，某些國家通過壓低匯率促進出口、抑制進口，造成對美貿易不公，讓市場聯想台灣近期新台幣升值動機。

中興電為台灣電力設備的主要供應商，隨新台幣升值，進口原材料成本降低，有助於提升毛利率。另一方面，受惠於政府的電網強化計畫，台灣推動綠能發展，增加再生能源設備的需求，帶動中興電的業務持續成長。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

中興電日前召開股東常會通過配發每股現金股利4.6元。中興電指出，目前在手訂單393億元，今年目標再拿200億元規模的訂單，包含台電、水力抽蓄發電設備、離島發電、儲能工程、一般民間電力事業等都是爭取重點；整體來看，訂單能見度可達未來五年，重電、綠能事業可望持續成長，今年全年成長目標為兩位數百分比。

世紀鋼是台灣離岸風電產業的重要供應商，負責風電基礎結構的製造。新台幣升值降低進口鋼材成本，使其生產成本下降，進而提升獲利能力。

此外，政府積極推動綠能政策，確保世紀鋼的訂單能見度高，市場前景看好。法人指出，世紀鋼海龍案已進入出貨期，預計第2季結束，而3-1期的渢妙案亦開始投料動工，今年上半年皆陸續有投料的營收認列，但後續毛利率將優於前期。

投資人可透過中長天期權證靈活操作，連結中興電的相關權證包括中興電永豐4A購01、中興電國泰4A購01；世紀鋼相關權證有世紀鋼永豐4B購01、世紀鋼群益4B購04。

新台幣 世紀鋼

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