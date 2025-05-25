旺矽、精測 聚焦長天期

探針族群類股的旺矽（6223）及精測（6510）近期股價相對強勢，因後續營運具成長空間，吸引法人買進，權證發行商表示，可挑長天期認購權證短線操作。

旺矽2025年第1季營收與獲利創下同期高，受惠於高階探針卡出貨暢旺，第1季營收28.29億元，雖季減5.8%，但年增38.2%；毛利率57.39%，由於高階VPC和MEMS探針卡在產品組合中的比重增加，單季稅後純益7.23億元，每股純益7.68元。

今年下半年因大環境不確定性因素使客戶轉趨保守看待，主要為消費性應用市場，但AI應用仍如期推進，公司產品及技術競爭力仍持正面看法，但營運表現仍會受總體經濟因素影響，主要是關稅跟匯率波動。

今年預期探針卡及設備兩大業務皆將成長，主要受惠於AI發展趨勢。GPU客戶需求仍維持強勢，工程卡驗證作業進展如期，目前未見顯著影響，與2026年度訂單密切相關。2026年受益於AI／HPC相關晶片測試需求帶動，營運成長動能仍穩健，未來印刷電路卡自製率提升，對毛利率將帶來正面影響。連結旺矽的相關權證包括旺矽中信4A購02、旺矽凱基4B購05。

精測今年第1季營收11.52億元，季減11%，年增71%，受益於遊戲顯卡GPU訂單需求帶動HPC應用成長。因探針卡比重下滑，毛利率季減1.9百分點至53.8%，每股純益6.75元 。

隨著台系IC設計客戶的智慧型手機應用處理器（AP）測試訂單陸續進入工程驗證階段，預計第3季量產，目前並未看到客戶訂單有變化。AP應用將穩健貢獻下半年營收，有望帶動探針卡業務成長，推升毛利率；Gerber及RF今年第2季亦將成長。

精測相關權證有精測中信4A購01、精測元大49購02。