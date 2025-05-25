全民權證／嘉澤 二檔活跳跳

嘉澤（3533）第1季每股純益20.22元；4月營收29.44億元創新高，月增3%，年增16%；今年前四月累計年增21%，主因關稅不確定性客戶提前備貨，預期5月營收維持拉貨力道。

今年嘉澤成長動能是新平台轉換及滲透率提升，以英特爾陣營來說，Birch Stream BR（7529pin）及E2（4710pin）滲透率今年將逐季提升，2026年第4季將迎來下一世代新平台；以超微陣營來說，明年推出的高階Venice SP7（7536pin）將搭載PCle 6.0，由於每代產品升級，ASP至少皆為15%以上增幅，嘉澤營收獲利將穩定成長。

投資人可挑選價外15%以內的相關權證，如嘉澤元富55購01、嘉澤國泰4C購01。（元富證券提供）