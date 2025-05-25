全民權證／奇鋐 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

奇鋐（3017）備妥完整水冷產線，因其為GB200、GB300的雲端服務業者（CSP）水冷散熱方案主要供應商，出貨量今年放量成長。

奇鋐認為，第3季營收因輝達GB300產品轉換及美國關稅影響，可能只較第2季持平或小幅成長；不過，隨著客戶新專案大多第4季及明年第1季量產，預料第4季營運續增，全年營運有望逐季走揚。

法人預期，奇鋐今年營收、獲利將再寫新猷，營收年增35%，每股純益成長50%；伺服器產品營收占比超越四成，整體AI伺服器營收較去年翻倍增長。

投資人如看好奇鋐後市表現，可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，如奇鋐國泰49購01、奇鋐永豐4A購03。（國泰證券提供）

營收 奇鋐

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