全民權證／貿聯 挑價內外15%
貿聯-KY（3665）4月合併營收62.28億元，連二月創新高，月增8.52%，年增38.35%；前四月合併營收225.24億元，年增33.55%。
貿聯在輝達GB200 AI伺服器的大電源連接器與匯流排、機櫃電源線纜等均被為推薦供應商。法人表示，貿聯首季末供應GB200 AI伺服器電源線和內部纜線給雲端服務供應商，高效能運算是成長主力。加上年底800G AEC產品將量產，AI產品今年營收占比將達兩位數。
半導體除美系客戶，日系客戶也有望加入，加上併購綜效，預估今年HPC、半導體營收比重將由去年三成增至逾四成。
投資人可買進價內外15%、距到期日90天以上權證，貿聯兆豐4B購01、貿聯統一4B購01。（兆豐證券提供）
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