台指期 市場觀望味濃 期貨商：緊盯政策走向

台指期上周五（23日）下跌29點收21,740點，外資淨空單連兩天在4萬口之上。因美國總統川普放話6月1日起對歐盟開徵50%關稅、對蘋果開徵25%關稅，將對今日台指期形成壓力。法人認為，台股仍屬量縮整理態勢，留意川普對歐盟、蘋果關稅政策走向。

台指期上周五下跌29點，至21,740點，逆價差為182.24點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少49口至1,452口，其中外資淨空單減少539口至40,117口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少132口至4,216口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI大於買權OI差距為五千餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，買權OI總量仍大於賣權，目前選擇權多空依舊互不相讓。

元富期貨認為，以技術面來看，台指期上周五開高走低，權值股大多熄火，市場觀望氣氛濃厚，終場以小黑K棒作收。目前指數位於短期均線附近震盪整理，但仍有部分低接買盤支撐指數，近期留意美債走勢，以及川普的關稅等政策。

永豐期貨指出，在上周五選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在21,000點，月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1下降至0.98，VIX指數下降0.46至24.85；外資台指期買權淨金額-0.47億元、賣權淨金額-0.66億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，投資人須留意川普動態及關稅的公布，而今日美股因陣亡將士紀念日而休市，29 日早上5時輝達將公布財報、台股當日收盤也將遇到MSCI調整，接下來為端午連假、當日晚上美國公布PCE。

群益期貨表示，上周五外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，月選擇權中性格局，整體籌碼面中性格局；技術面上，目前台股仍屬量縮整理態勢，留意川普對歐盟、蘋果的關稅政策走向。