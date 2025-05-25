期貨商論壇／航運期 靈活布局

美中兩國90天關稅戰停火，美國客戶持續回補庫存，使得貨櫃市場出現搶櫃大戰，促使運價大漲，占航運指數最重的長榮，股價已突破歷史新高，但須留意囤貨潮過後的運價及貨櫃報價是否開始下調。

美國總統川普初訪中東招商成功，不但受到沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國的大力投資，在軍售及人工智慧（AI）合作也大有斬獲，但在沙國會談時講到，由於沒時間一一與各國談判，未來將在二至三周致函通知新稅率，後續才會與各國陸續談判，因此，須留意川普動態及關稅消息。

台股方面受輝達創辦人黃仁勳及台北電腦展題材帶動，在5月期貨合約結算當天大漲至21,879點，但目前仍未突破。投資人須留意今（26）日美股因陣亡將士日休市一天，且輝達將於29日公布財報，當天台股收盤則遇MSCI調整慎防尾大盤指數甩尾，接下來遇端午連假，而目前關稅政策尚未出台，投資人需小心謹慎留意自身風險。

若未來希望透參與整個航運業整體股價表現的投資人，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）