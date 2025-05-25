期貨商論壇／黃金期 蓄勢上攻

經濟日報／ 記者周克威整理

黃金先前受到中美雙方達成暫時降低關稅協議，價格從高點回落3,200美元整理，近期小幅反彈，主因穆迪將美國主權債信評等從Aaa調降至Aa1，致使美元進一步走軟，以及美國稅改政策與俄烏停火談判的不確定性，避險需求增溫，資金再度湧向黃金市場推升價格。

從線圖分析，金價於15日回測季線後開始反彈，指標KD同步低檔翻多走升到50之上，價位應可維持原來多頭向上走勢，挑戰歷史新高。

從需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金水位從1月27日的857.02公噸開始增加至5月1日高點後出現橫盤整理走勢，至21日降至919.88公噸，市場動能有減弱跡象。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至13日，黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位減少到16.12萬口。配合走勢觀察，近期持倉部位持續減少代表這波上漲買方有持續獲利出場的行為，市場推升動力不足。前期金價漲勢停滯導致買盤力道衰退，之後需觀察多方量能是否增強，才有支撐金價續漲力道。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。

（華南期貨提供）

金價 台灣期貨交易所

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