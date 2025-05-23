台光電、欣興 四檔搶鏡
受惠AI趨勢，高階PCB板的需求快速成長，PCB廠朝高階產品發展，法人圈看好未來營運前景，台光電（2383）、欣興（3037）等供應鏈受惠，權證券商建議，可利用價內外合理、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。
台光電第1季三大產品線全數成長，其中基礎建設表現最為強勁，營收季增23%、年增99%，毛利率30.4%，優於上一季，主要是產品組合優化，稅後純益34.6億元，季增31%、年增78.5%，每股純益（EPS）10.01元。
展望第2季營運，4月收71.9億元，月減6.2%、年增42.1%，主要是三大產品線需求仍皆優於第1季，毛利率部分，隨ASIC sever將於第2季放量，有望持續帶動產品組合優化，雖考因新台幣升值影響，與第1季持平，但法人估全季稅後純益36.6億元，季增5.5%、年增57.7%，EPS為10.5元。
欣興4月營收109.1億元，月增2.8%、年增16.6%，符合市場預期，若不考量匯率影響，第2季營收、毛利將有機會成長，主要仍是AI sever貢獻，以及HDI良率可望逐步提升，市場法人估單季稅後純益14億元，季增62.9%、年減6.6%，EPS為0.9元。
目前楊梅廠稼動率將逐季拉升，全年平均七成可期；光復廠雖有折舊壓力，然隨著GB 200相關產品可望開始放量出貨。
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