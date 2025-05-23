快訊

變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

全民權證／旺矽 押價內外15%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

旺矽（6223）首季獲利7.24億元，季增1.26%、年增163.27%，每股純益（EPS）7.68元，創單季新高。受惠於AI和HPC需求攀升，雲端資料處理、電動車、無線通訊及終端產品等應用需求皆提升，高功能半導體元件用量增加。全球半導體應用市場因生成式AI驅動，帶動各應用晶片成長。

展望後市，法人認為，因大環境不確定性因素使客戶轉趨保守看待，主要為消費性應用市場，但AI應用仍如期推進，旺矽在產品及技術上競爭力仍持正面看法，營運表現主要仍受總體經濟因素，主要受關稅跟匯率波動影響。

權證發行商建議，看好旺矽後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

關鍵的轉捩點！台半導體聚焦「三大方向」 郭智輝曝：供應鏈具戰略價值

賴清德出席全球半導體論壇 攜手盟國建構韌性供應鏈

全民權證／萬潤 買價內外10%

全民權證／仁寶 兩檔有看頭

相關新聞

台光電、欣興 四檔搶鏡

受惠AI趨勢，高階PCB板的需求快速成長，PCB廠朝高階產品發展，法人圈看好未來營運前景，台光電（2383）、欣興（30...

中美晶、環球晶 挑偏價外

中美晶（5483）、環球晶（6488）各擁題材為未來營運成長鋪路，近期股價相對穩健，權證發行商表示，可留意偏價外的相關權...

全民權證／萬海 優選逾150天

萬海（2615）受惠中美發布的日內瓦聯合聲明，雙方暫緩關稅戰，營運可望由幾近禁運狀態恢復到貿易的狀態，支撐運價。

全民權證／南寶 兩檔活跳跳

南寶（4766）非溶劑類營收占比八成，相關原料價格維持穩定低檔，而溶劑類產品的原料價格貼近油價走勢，營收占比二成，隨著第...

全民權證／旺矽 押價內外15%

旺矽（6223）首季獲利7.24億元，季增1.26%、年增163.27%，每股純益（EPS）7.68元，創單季新高。受惠...

最牛一輪／雄獅利多 中信4B 沾光

雄獅（2731）今年首季稅後純益4.26億元，為歷年最強第1季，年增30.9%，每股純益（EPS）4.57元。近期新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。