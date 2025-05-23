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債券基金雙題材 逆風吸金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
4月規模成長跨國債券基金。(資料來源：投信投顧公會)
4月規模成長跨國債券基金。(資料來源：投信投顧公會)

2025年第2季以來全球金融市場與波動共舞，因美債殖利率劇烈波動，導致投信發行海外債券基金規模同步流失，不過，波動度較低的投資等級短債及具殖利率題材之非投資等級債券基金逆風吸金，成為資金趨避關稅戰風險、同時兼顧固定收益機會的熱門標的。

根據投信投顧公會統計至今年4月底，整體海外債券型基金上個月減少138億元，規模降至2,713億元，單月減幅4.8%，雖較整體境內基金規模減幅2.3%還高，不過低於債券ETF的7.9%。

其中，復華5至10年期投資等級債券指數、復華全球短期收益、元大2至10年投資級企業債券、復華新興市場短期收益等中短期投資等級債券基金，4月規模逆勢成長；聚焦非投資等級債的柏瑞全球策略非投資等級債券、宏利新興市場非投資等級債券及台新優先順位資產抵押非投資等級債基金，4月規模亦同步增長。

復華全球短期收益基金經理人黃媛君表示，預期關稅等政策風險消退前，短天期美元公債將持續反映降息預期而有表現空間，另外，具價值儲備功能的短天期公債，如德國或日本等已開發國家的投資等級公債，將因市場避險需求進一步吸引資金流入。

復華新興市場短期收益基金經理人吳宜潔指出，新興市場短天期債券殖利率目前高於長期平均，由於短天期債券報酬來源以累積利息為主，不像長天期債券價格波動度較大，適合欲參與新興債市收益機會、不想承受太多波動的投資人。

新興市場 債券ETF

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