全民權證／仁寶 兩檔有看頭
仁寶（2324）今年獲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳邀宴，而仁寶也宣布其在AI伺服器涵蓋輝達與AMD平台，並陸續出貨中。法人看好仁寶在AI伺服器的布局急起直追，推升其股價及相關權證表現。
法人分析，仁寶在企業級伺服器已有很好的業務基礎，未來會持續將訂單觸角伸往雲端服務供應商（CSP） 領域，爭取一線客戶訂單，積極與客戶洽談多種應用，包括在通用型與AI伺服器領域都將同步布局。
據了解，目前仁寶伺服器的生產據點主要集中在台灣、越南與大陸，分析師表示，美國與墨西哥將是海外布局的重點。
看好仁寶後市的投資人，可挑選價內外15%左右，有效天期120天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）
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