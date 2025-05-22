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鮑爾安了！美最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

華城、台達電 四檔鍍金

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

夏季用電高峰來臨，台灣進入非核家園，加上AI算力需要電力，近來重電、儲能族群包括華城（1519）、台達電（2308）等獲資金青睞，權證券商建議，可挑資金門檻較低的認購權證參與行情。

根據統計，華城首季稅後純益8.6億元，年增43.9％，每股純益（EPS）為3元，獲利創同期新高紀錄。法人分析，華城受惠各種AI創新應用加速落地，美國總統川普推動「美國製造」，市場對電力設備的需求有增無減，有利華城高壓設備訂單。惟華城出口市場仍以美國為主，川普對等關稅政策仍有變數，目前正與客戶進行關稅負擔的協商。

法人表示，隨北美電網升級需求持續攀升，加上AI資料中心建設加速，變壓器與高壓開關等市場需求進入成長期，華城具備完整自製能力與技術優勢，有望持續受惠全球電網投資風潮。

根據調查，目前資料中心用電占全球電力約1.5%，預估到2030年，全球資料中心的電力需求將增為兩倍，約有38%的AI供應商擔心電網韌性與電力穩定問題。

法人分析，預測未來電網管理將從集中式轉變為分散式，以減少電網壓力與斷電風險。因應AI伺服器功率大增，電網到晶片都需優化，台達電瞄準未來AI資料中心對電力需求龐大，如何降低能耗損失將是各家廠商關注重點。

台達電新推出「固態變壓器（SST）」搭配「HVDC電力架構解決方案」，可減少能耗損失，提高能源效率，有望成為未來業績成長新動能。

華城 台達電 AI

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